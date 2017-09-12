Bir de buradan bak

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Aykut Kocaman, takımı puanları kaybetse de şampiyonluğa olan inancından hiçbir şey yitirmiyor...
Tecrübeli hocayı böyle konuşturan bazı istatistikler de yok değil. Mesela Kocaman'ın Fenerbahçe'si, şutta kaleyi tutturunca yüksek yüzdeyle gol yapıyor. Kanarya'nın üçüncü hafta Gençlerbirliği karşısında kaleyi bulan ilk şutu da 67. dakikada gelmiş ve o da gol olmuştu.
İlk golü Halil İbrahim kendi kalesine atmıştı. Sarı-lacivertliler Başakşehir karşısında da isabeti bulunca gol yapacağını gösterdi. Dirar'la 43'te kaleyi bulan ilk şut gol oldu. Maçta Fenerbahçe adına ikinci isabet Skrtel'le 78'te geldi, defansa çarpan o şutu da Volkan Babacan ağlardan çıkardı.
İlk golü Halil İbrahim kendi kalesine atmıştı. Sarı-lacivertliler Başakşehir karşısında da isabeti bulunca gol yapacağını gösterdi. Dirar'la 43'te kaleyi bulan ilk şut gol oldu. Maçta Fenerbahçe adına ikinci isabet Skrtel'le 78'te geldi, defansa çarpan o şutu da Volkan Babacan ağlardan çıkardı.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
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taner zuhahahha 150 milyonmu 1 milyon anca eder sisirin sisirin
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