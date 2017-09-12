‘Bir dakika bile beklemem’
Janssen imzanın hemen ertesi Başakşehir maçına çıkınca herkes şaşırmıştı. Aykut hoca görev teklif edince hemen kabul etti. “Bir dakika bile beklemek istemiyorum” dedi
Fenerbahçe, Janssen'in transferini gece yarısı 03.00'te bitirdi. Genç futbolcu, anlaşmanın ardından İngiltere saatiyle 06.00'da uçağa binip İstanbul'un yolunu tuttu. Vakit geçirmeden sağlık kontrolünden geçen Janssen, birkaç saat süren işlemlerinin ardından resmi sözleşmeye imza atıp, transferin son günü Fenerbahçeli oldu. Yoğun bir trafik yaşayan yıldız futbolcu, aynı günün akşamı yeni takımı ile idmana çıktı. Bilmediği bir ülkede yepyeni bir maceraya atılan Janssen, ertesi gün ise yeni formasıyla Başakşehir maçına çıktı.
Aykut Kocaman'ın, "İstersen seni oynatabilirim" sözleri ile gözleri parlayan yetenekli futbolcu, hiç tereddüt etmeden "Evet istiyorum, bir dakika bile oturmak istemiyorum. Ben buraya yeni bir patlama yapmak için geldim" dedi ve görevi kabul etti. Maçın 64. dakikasında oyuna giren Janssen, hiç de sırıtmadı, ilk maçında olumlu puan aldı.
ŞANSSIZLIĞI HARRY KANE
AZ Alkmaar formasıyla 2015-16 sezonunda 28 golle 'krallık' tacını giyen Vincent Janssen, Tottenham'da Harry Kane fırtınasının kurbanı oldu. 30 maçta 29 gol atan İngiliz forvet, Janssen'in önünü kesti. Janssen, 2 gol-2 asistte kaldı. Ada futbolunun yüksek ritmi ve mücadele gücü de kendisi için handikap olurken, yolu Fenerbahçe ile kesişti.
Aykut Kocaman'ın, "İstersen seni oynatabilirim" sözleri ile gözleri parlayan yetenekli futbolcu, hiç tereddüt etmeden "Evet istiyorum, bir dakika bile oturmak istemiyorum. Ben buraya yeni bir patlama yapmak için geldim" dedi ve görevi kabul etti. Maçın 64. dakikasında oyuna giren Janssen, hiç de sırıtmadı, ilk maçında olumlu puan aldı.
ŞANSSIZLIĞI HARRY KANE
AZ Alkmaar formasıyla 2015-16 sezonunda 28 golle 'krallık' tacını giyen Vincent Janssen, Tottenham'da Harry Kane fırtınasının kurbanı oldu. 30 maçta 29 gol atan İngiliz forvet, Janssen'in önünü kesti. Janssen, 2 gol-2 asistte kaldı. Ada futbolunun yüksek ritmi ve mücadele gücü de kendisi için handikap olurken, yolu Fenerbahçe ile kesişti.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:09
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