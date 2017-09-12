Bir daha olmayacak
Valbuena, instagram’dan beğendiği fotoğraf için tepki çekince twitter’dan açıklama yaptı. Bunun sosyal medya ekibinin hatası olduğunu belirtti; “Böyle hileli bir resme katılmıyorum” yazıp üzerine çarpı attı
Kanarya'nın Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, kendisi hakkında hazırlanan bir görseli instagram hesabından beğenince ortalık karıştı. Kendisinin çalışıp takım arkadaşlarının izlediği 'caps'e yaklaşımı nedeniyle tepki çeken 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu dün twitter hesabından bir açıklama yaparak bu beğeninin sosyal medya ekibinin hatası olduğunun altını çizdi.
Yıldız oyuncu, "Sosyal medya ekibim tarafından instagram'da yanlışlıkla beğenilen, böylesine hileli bir resme kesinlikle katılmıyorum. Bir daha olmayacak" ifadesini kullandı. Valbuen ayrıca aynı görseli üzerine çarpı atılmış şekilde paylaştı.
Yıldız oyuncu, "Sosyal medya ekibim tarafından instagram'da yanlışlıkla beğenilen, böylesine hileli bir resme kesinlikle katılmıyorum. Bir daha olmayacak" ifadesini kullandı. Valbuen ayrıca aynı görseli üzerine çarpı atılmış şekilde paylaştı.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:42
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