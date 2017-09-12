12 kişi gücündeyiz

Başakşehir yenilgisine rağmen oyuncularına olan inancını koruyan Kocaman, “Sahada 12 kişi gücünde olacak bir takım kurduk. Şampiyon olacağız; bu iddiamda ısrarcıyım” dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman takım üzerindeki kara bulutların dağılacağından son derece emin... Son dakika kaybedilen Başakşehir maçına rağmen moralinden ve oyuncularına güveninden bir şey eksilmeyen tecrübeli hoca, bir mekanda dostlarıyla sohbet ederken güzel günlere olan inancını dile getirdi. Ajansspor'da yer alan habere göre, Kocaman'ın bu sohbette "Transferlerle aslında sahada 12 kişi gücünde olacak bir takım kurduk. Buna bir de 12. Adam taraftarımızı ekleyin. Sadece biraz zaman lazım. Oyuncularımız baskıyı göğüsleyebilecek kalitede isimler" dediği bildirildi.



SORUNLARA BALTA İLE GİRMEM

Taraftarların yüksek beklentisini haklı gören sarı-lacivertli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Başarı beklemek en doğal hakları ama sabır lazım. Ben sorunlara balta ile girmem. Günlük değil, kalıcı çözümler için çalışıyoruz. Fenerbahçe şampiyon olacak. Bu inancımda en küçük bir kırılma dahi yok. Yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz."