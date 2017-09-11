Valbuena, Trabzonspor maçı sonrası kendisi hakkında hazırlanan bir görseli beğenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Takımda sorumluluk alan tek ismin Valbeuna olduğunu belirten görselin gündeme gelmesi üzerine Fransız futbolcudan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Valbuena; "Bu düzenbaz fotoğraftaki fikre kesinlikle katılmıyorum. Ekibim yanlışlıkla beğenmiş olmalı. Bir daha olmayacak!" dedi.



