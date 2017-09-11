Valbuena'dan açıklama geldi
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena sosyal medyada beğendiği fotoğraf hakkında açıklama yaptı.
Valbuena, Trabzonspor maçı sonrası kendisi hakkında hazırlanan bir görseli beğenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Takımda sorumluluk alan tek ismin Valbeuna olduğunu belirten görselin gündeme gelmesi üzerine Fransız futbolcudan açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Valbuena; "Bu düzenbaz fotoğraftaki fikre kesinlikle katılmıyorum. Ekibim yanlışlıkla beğenmiş olmalı. Bir daha olmayacak!" dedi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:13
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Elazığspor rakipsiz!
Toplam 1
Yorum
orhan /elazığ gakkoma nazar degmesin ver elini süper lig takımda uyum süper doğunun incisi gönüllerin birincisi ELAZIGSPORUMUZA başarılar diliyorum.
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
Ş.Atalay Şu an kötüler arasında iyi gibi gözüken Valbenu, aslında FB için bir el freni gibi. Volkan'ın başka versiyonu. Stoch bundan daha skorerdi.
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
yavuz _ fb Bu adam mücadele ediyor iyi hoş ama yediğimiz gollerin yarısını bu adamın hucumda kaptırdığı toplardan yiyoruz bunuda görmesi lazım.
Valbuena'dan açıklama geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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