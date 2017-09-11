 Valbuena'dan açıklama geldi – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    'dan açıklama geldi

    <a href="/index/valbuena?id=6379c608-4c7e-4ee8-81fc-c46e970f5423" class="" rel="tag">Valbuena</a>'dan açıklama geldi

    Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu sosyal medyada beğendiği fotoğraf hakkında açıklama yaptı.

    , Trabzonspor maçı sonrası kendisi hakkında hazırlanan bir görseli beğenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Takımda sorumluluk alan tek ismin Valbeuna olduğunu belirten görselin gündeme gelmesi üzerine Fransız futbolcudan açıklama geldi.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan ; "Bu düzenbaz fotoğraftaki fikre kesinlikle katılmıyorum. Ekibim yanlışlıkla beğenmiş olmalı. Bir daha olmayacak!" dedi.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:13
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