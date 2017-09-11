 TFF listesine dahil edilmedi – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    TFF listesine dahil edilmedi

    TFF listesine dahil edilmedi

    Fenerbahçe'nin TFF'ye yolladığı oyuncu listesine, izinleri yetişmeyen Eljıf Elmas dahil edilmedi

    27 Eylül'de 18 yaşına girecek olan Eljif Elmas, Fenerbahçe formasını 20 günlük farkla giyemedi.

    Türkiye'de transfer dönemi 8 Eylül'de sona erdi. Makedon futbolcu Elmas ise 27 Eylül doğumlu ve 20 günlük fark nedeniyle lisansı ara transfer döneminde çıkacak.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:13
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