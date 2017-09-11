TFF listesine dahil edilmedi
Fenerbahçe'nin TFF'ye yolladığı oyuncu listesine, izinleri yetişmeyen Eljıf Elmas dahil edilmedi
27 Eylül'de 18 yaşına girecek olan Eljif Elmas, Fenerbahçe formasını 20 günlük farkla giyemedi.
Türkiye'de transfer dönemi 8 Eylül'de sona erdi. Makedon futbolcu Elmas ise 27 Eylül doğumlu ve 20 günlük fark nedeniyle lisansı ara transfer döneminde çıkacak.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:13
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Kocaman’a gönderme!
Toplam 36
Yorum
gfb Galatasaray 3 maçına da peş peşe HALİS (muhlis) veriliyor neden acaba?
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Fenerbahçe'de derbi öncesi ceza korkusu
Toplam 4
Yorum
BJK Bunu söylerken ciddi misiniz? Daha lig başlamadan tff nin bize verdiği 2 maça ne diyeceksiniz? Bırakın artık şu ayakları
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Kocaman’a gönderme!
Toplam 36
Yorum
aslan deneme yanılmalarla başarı geç gelir.çift ön libero inadı başarısızlık getirir.ibu gidişle fb 3. bile olamaz..
TFF listesine dahil edilmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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