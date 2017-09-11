RvP ile ilgili şok gerçek
ManU’da oynarken de çapraz bağlarından sakatlandığı, ameliyat olmayı reddettiği için tamamen iyileşmeden Fenerbahçe’ye geldiği iddia edildi
Milli Takımdan sakat dönüp, sol iç yan bağ ve çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Robin Van Persie, ameliyat olmayı reddetmişti. İyileşip sahalara dönüş süreci en az bir ay daha sürmesi beklenen RvP'nin benzer durumu Manchester United'da da yaşadığı, sol diz çapraz bağlarından birinin koptuğu, uzun süre sahalardan uzak kalmamak için ameliyat olmadığı ortaya çıktı.
FutbolArena'daki habere göre; o dönem bıçak altına yatmayıp tek çapraz bağla idare eden Hollandalı yıldızın diğer çapraz bağı da iflas etti, sonuçta bu noktaya gelindi. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri sürekli sakatlıklarla boğuşan Van Persie, sarı-lacivertli taraftarların sabrını iyice taşırdı.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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