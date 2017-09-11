RvP ile ilgili şok gerçek

Milli Takımdan sakat dönüp, sol iç yan bağ ve çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Robin Van Persie, ameliyat olmayı reddetmişti. İyileşip sahalara dönüş süreci en az bir ay daha sürmesi beklenen RvP'nin benzer durumu Manchester United'da da yaşadığı, sol diz çapraz bağlarından birinin koptuğu, uzun süre sahalardan uzak kalmamak için ameliyat olmadığı ortaya çıktı.

FutbolArena'daki habere göre; o dönem bıçak altına yatmayıp tek çapraz bağla idare eden Hollandalı yıldızın diğer çapraz bağı da iflas etti, sonuçta bu noktaya gelindi. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri sürekli sakatlıklarla boğuşan Van Persie, sarı-lacivertli taraftarların sabrını iyice taşırdı.