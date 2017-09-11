 Kaldırın kafanızı! – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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HEPSİ
    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Kaldırın kafanızı!

    Kaldırın kafanızı!

    Mathieu Valbuena, Başakşehir karşısındaki şok yenilgiyle sahaya yığılıp kalan takım arkadaşlarına sitem ederken, “Bize hiç yakışmıyor” dedi. Fransız yıldız, daha hiçbir şeyin bitmediğini söyledi...

    Fenerbahçeli futbolcular, Başakşehir yenilgisi sonrası saha ortasında yığılıp kaldılar. 90+3'te gelen gol tüm takımı şoka uğrattı. Ağızları adeta bıçak açmazken, kahredici sonuç tüm statta derin bir üzüntüye yol açtı. Mathieu Valbuena ise bu durumu yadırgadı. Fransız yıldız, "Kaldırın kafanızı, bize hiç yakışmıyor. Biz büyük takımız" dedi.

    Daha yeni başladıklarını ve hiçbir şeyin bitmediğini söyleyen Fransız yıldız, ligde herkesin her an puan kaybedeceğini belirtirken, "Ben bizim takımda bugün sahada savaşan oyuncular gördüm. Üzülecek bir şey yok" diye konuştu. Maçta 1 asist gerçekleştirip, 7 kilit pas veren, 9 orta yapıp, 8 de ikili mücadele kazanan Mathieu Valbuena, 90.2'lik başarılı pas yüzdesi tutturdu. Futboluyla ve mücadelesiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamayı başaran 33 yaşındaki futbolcu 7 şut pası ile bu sezon ligde bir maçta en fazla şut pası atan isim oldu.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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