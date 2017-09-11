Kaldırın kafanızı!
Mathieu Valbuena, Başakşehir karşısındaki şok yenilgiyle sahaya yığılıp kalan takım arkadaşlarına sitem ederken, “Bize hiç yakışmıyor” dedi. Fransız yıldız, daha hiçbir şeyin bitmediğini söyledi...
Fenerbahçeli futbolcular, Başakşehir yenilgisi sonrası saha ortasında yığılıp kaldılar. 90+3'te gelen gol tüm takımı şoka uğrattı. Ağızları adeta bıçak açmazken, kahredici sonuç tüm statta derin bir üzüntüye yol açtı. Mathieu Valbuena ise bu durumu yadırgadı. Fransız yıldız, "Kaldırın kafanızı, bize hiç yakışmıyor. Biz büyük takımız" dedi.
Daha yeni başladıklarını ve hiçbir şeyin bitmediğini söyleyen Fransız yıldız, ligde herkesin her an puan kaybedeceğini belirtirken, "Ben bizim takımda bugün sahada savaşan oyuncular gördüm. Üzülecek bir şey yok" diye konuştu. Maçta 1 asist gerçekleştirip, 7 kilit pas veren, 9 orta yapıp, 8 de ikili mücadele kazanan Mathieu Valbuena, 90.2'lik başarılı pas yüzdesi tutturdu. Futboluyla ve mücadelesiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamayı başaran 33 yaşındaki futbolcu 7 şut pası ile bu sezon ligde bir maçta en fazla şut pası atan isim oldu.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:51
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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