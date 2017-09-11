 Galatasaray 'Yiğit'ine sahip çıktı! – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Galatasaray 'Yiğit'ine sahip çıktı!

    Galatasaray 'Yiğit'ine sahip çıktı!

    Galatasaray, Antalyaspor maçında tribünden kovulan küçük Galatasaray taraftarı Yiğit'e sahip çıktı.

    Galatasaray Kulübü, Antalyaspor maçında sarı-kırmızılı formayı giydikleri için VIP tribününde kötü muamele gören Galatasaray taraftarlarını, iç sahada oynanacak olan Kasımpaşa maçına davet etti.
    NE YAŞANDI?

    Antalyaspor taraftarlarının yer aldığı VIP tribününe karşılaşma başlarken Galatasaray formaları ile 4 taraftar geldi.

    Bir taraftarının yanında ise 10 yaşlarında oğlu da vardı. Ancak VIP tribününün yanında yer alan Antalyaspor taraftarları Galatasaray formaları giyen futbolseverlere yoğun şekilde tepki gösterdi.

    "O forma ile burada oturamazsınız, Dışarı!" tepkileri üzerine Galatasaray taraftarları önce formalarını ters şekilde giydi.

    Galatasaray formalarını çıkarıp tersten giyseler de Antalyaspor taraftarı tepkilerine devam edince stat yetkilileri sarı kırmızılı 4 taraftarı başka bir bölüme aldılar.

    Antalya'daki skandalı Türkiye ilk defa Spor Arena aracılığıyla öğrenmişti.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:41
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