Fenerbahçe'de sistem değişiyor
süper Lig'in 4. haftasında evinde Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman takımda değişikliğe gidiyor.
Bu sezon oynadıkları hemen hemen her maçta kaleye gelen ilk topun gol olmasının takımın moral ve motivasyonunu düşürdüğü, geri dönüşünü zorlaştırdığını ifade eden Kocaman, teknik kadroyla birlikte arayış içine girdi.
Bu durumun sadece şans denilerek açıklanmasının doğru olmadığı kanaatinde olan Aykut Kocaman'ın özellikle kale ve savunmadaki oyuncuların maçların başlarında daha konsantre olmaları gerektiği uyarısında bulunduğu öğrenildi.
Savunmada yeni transfer Neto'nun performansından memnun olan Kocaman'ın, Portekizli oyuncunun Skrtel ile birlikte iyi bir ikili formu yakalayacakları kanaatinde.
Takımın bir diğer yeni transfer Janssen'in de hazır bir şekilde takıma dahil olması memnuniyet yaratırken, sarı lacivertli takımın bundan sonraki maçlara çift forvet olarak çıkması bekleniyor.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:06
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 24
Yorum
ANTEPLİ 24 atıf ı sağ açık oynat hoca çok iyi olmuş atıf kaleye dikine giden adam dır atıf dırardan daha iyi.
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Cimbom'un kulübesi 150 milyon TL
Toplam 25
Yorum
misafir Elinde açık oyuncuların var. 2 tesadüf gol attı diye Tolga mı oynar. Sol taraf koridor gibi. Adamlar korneri bile rahat kullanıp golü attı.
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 24
Yorum
05 İSMAİL SEN NASIL FUTBOLCU OLMUŞSUN ŞAŞIYORUM SANA
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