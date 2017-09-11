 Fenerbahçe'de sistem değişiyor – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    'de sistem değişiyor

    Fenerbahçe'de sistem değişiyor

    süper Lig'in 4. haftasında evinde Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olan 'de taşlar yerinden oynuyor. Teknik Direktör takımda değişikliğe gidiyor.

    'de Teknik Direktör yenilen basit gollere çözüm bulmaya çalışıyor.

    Bu sezon oynadıkları hemen hemen her maçta kaleye gelen ilk topun gol olmasının takımın moral ve motivasyonunu düşürdüğü, geri dönüşünü zorlaştırdığını ifade eden Kocaman, teknik kadroyla birlikte arayış içine girdi.

    Bu durumun sadece şans denilerek açıklanmasının doğru olmadığı kanaatinde olan Aykut Kocaman'ın özellikle kale ve savunmadaki oyuncuların maçların başlarında daha konsantre olmaları gerektiği uyarısında bulunduğu öğrenildi.

    Savunmada yeni transfer Neto'nun performansından memnun olan Kocaman'ın, Portekizli oyuncunun Skrtel ile birlikte iyi bir ikili formu yakalayacakları kanaatinde.

    Takımın bir diğer yeni transfer Janssen'in de hazır bir şekilde takıma dahil olması memnuniyet yaratırken, sarı lacivertli takımın bundan sonraki maçlara çift forvet olarak çıkması bekleniyor.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:06
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