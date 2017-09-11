 Bu oyuna devam; İs tersine dönecek – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Bu oyuna devam; İs tersine dönecek

    Bu oyuna devam; İs tersine dönecek

    Kocaman: “8 maçın 5’inde kaleye gelen ilk top gol oldu. Ancak biz bu oyuna devam edeceğiz. Düzeltmeler yapıp durumu tersine çevireceğiz”

    Aykut Kocaman, mağlup oldukları Başakşehir maçı sonrası basın mensuplarıyla sohbet etti. Şanssızlıktan yakınan Fenerbahçe'nin hocası, oynadıkları 8 maçın 5'inde kaleye gelen ilk topta golü yediklerini belirtirken, "Bunu açıklayacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok, yediğimizden daha fazla atacağız, daha fazla çalışacağız.

    Düzeltmeler yapıp durumu tersine çevireceğiz" ifadelerini kullandı. Soldado ile Janssen'i bir arada oynatma arzusunda olduğunu kaydeden Kocaman, "İkisi de çok önemli isimler ancak ikisi de Fenerbahçe ve Türk futbolu için son derece yeniler. Başakşehir maçı gösterdi ki ceza sahası içinde son derece etkililer" diye konuşurken, performansını övdüğü Ozan Tufan'ın ise sahada büyük bir istekle mücadele ettiğini söyledi.


    Emre Bol

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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