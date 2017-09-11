Bu oyuna devam; İs tersine dönecek
Kocaman: “8 maçın 5’inde kaleye gelen ilk top gol oldu. Ancak biz bu oyuna devam edeceğiz. Düzeltmeler yapıp durumu tersine çevireceğiz”
Aykut Kocaman, mağlup oldukları Başakşehir maçı sonrası basın mensuplarıyla sohbet etti. Şanssızlıktan yakınan Fenerbahçe'nin hocası, oynadıkları 8 maçın 5'inde kaleye gelen ilk topta golü yediklerini belirtirken, "Bunu açıklayacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok, yediğimizden daha fazla atacağız, daha fazla çalışacağız.
Düzeltmeler yapıp durumu tersine çevireceğiz" ifadelerini kullandı. Soldado ile Janssen'i bir arada oynatma arzusunda olduğunu kaydeden Kocaman, "İkisi de çok önemli isimler ancak ikisi de Fenerbahçe ve Türk futbolu için son derece yeniler. Başakşehir maçı gösterdi ki ceza sahası içinde son derece etkililer" diye konuşurken, performansını övdüğü Ozan Tufan'ın ise sahada büyük bir istekle mücadele ettiğini söyledi.
Emre Bol
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:24
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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