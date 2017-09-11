Aykut Kocaman için kritik tarih: 23 Eylül

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilirken 4 haftada kaybettiği 7 puan kulüp tarihine geçti. Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet 2 beraberlik ve tek yenilgi alan Fenerbahçe, toplamda 5 puan topladı. Sarı-Lacivertliler bu puanla kötü bir rekorun sahibi oldu. 1987-1988 sezonunda ilk 4 haftada 4 puan toplayan Fenerbahçe o tarihten bu yana geçen 30 sezonda en az puan topladığı 4 haftayı yaşadı.



BEŞİKTAŞ'LA KADER MAÇINA ÇIKACAK

Tarihin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan Fenerbahçe'de 23 Eylül'de Kadıköy'de oynanacak derbi hayati önem taşıyor. Kötü sonuç çıkarsa Kocaman için beyaz mendiller sallanabilir. F.Bahçe, şampiyonluk yarışında kalabilmek için de Beşiktaş derbisini evinde kazanmak zorunda. Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Kanarya için milat olacak maç 23 Eylül'de oynanacak.

TARAFTAR SONUÇLARDAN ÇOK DEFANSİF FUTBOLDAN ŞİKAYETÇİ

Fenerbahçe derbide kötü bir sonuç aldığı taktirde Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın koltuğu iyiden iyiye sallanmaya başlayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, oynattığı futbol ve oyuncu tercihleriyle taraftarın hedefi.

Aykut Kocaman'ın sezon başındaki "Kadıköy'de coşkuyu yaşamak istiyorum" çağrısına cevap veren taraftar, Vardar karşısında yaşanan hezimet sonrasında bile ligdeki 2 maçta tribünleri doldurmuştu.

DERBİYİ KAZANIRSA BEYAZ SAYFA AÇACAK

Fenerbahçe'nin bir anlamda bu sezonki kaderini belirleyecek Beşiktaş derbisinde alınabilecek kötü sonuçta, Aykut Kocaman, arkasındaki taraftar desteğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Kanarya bu maçı kazanırsa ise taraftara ve camiaya umut aşılayacak. Aksi taktirde ise işler daha da çıkmaz bir yola girecek.



"BEŞİKTAŞ AYKUT KOCAMAN'A GÖREVİ BIRAKTIRIR"

Ünlü yorumcu Sinan Engin, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Sinan Engin, "Fenerbahçe'nin kadrosu yeterli değil. Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'dan güçlü bir kadrosu yok. Bu takımları yenebilir ama hafta sonu puan kaybeder. Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı kötü giderse Aykut Kocaman görevi bırakır" diye konuştu.

Engin, "Bugün Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu olsa çok daha farklı olurdu. Emre'nin yeri Fenerbahçe'de dolmadı." ifadelerini kullandı.

KOCAMAN: "12 KİŞİ GÜCÜNDE TAKIM KURDUK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımın üstündeki kara bulutların dağılacağından emin.

Şok bir golle gelen Başakşehir yıkımına rağmen umudunu koruyan Aykut Kocaman, "12 kişi gücünde takım kurduk. Gücünün ortaya çıkması için zaman lazım. Fenerbahçe şampiyon olacak. İddiamızda ve inancımızda bir kırılma yok. Önümüzdeki takvimi çok fazla eğilip bükülmeden geçebilirsek, yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz"" sözleriyle de takımına ve yönetime olan inancını ortaya koydu.