Arsenal, Wilshare’ı vermemiş
İngiliz devi, F.Bahçe’nin 11 milyon euro’luk teklifini kabul etmemiş
Fenerbahçe, transferin son günü Arsenal'in 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Jack Wilshare'ı kadrosuna katmak istemiş ancak sonuç alamamış. Daily Mirror'ın iddiasına göre Kanarya, Premier Lig ekibine Wilshare için 11 milyon euro'luk bir teklif sundu. Ret yanıtı alan sarı-lacivertli ekibin teklifini "kiralama" şekline çevirdiği ancak Arsenal'in bunu da reddettiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin bu transferden vazgeçmediği, Wilshere'ı transfer etmek için devre arasında bir girişim daha yapacağı, haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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