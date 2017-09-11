Arsenal, Wilshare’ı vermemiş

Fenerbahçe, transferin son günü Arsenal'in 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Jack Wilshare'ı kadrosuna katmak istemiş ancak sonuç alamamış. Daily Mirror'ın iddiasına göre Kanarya, Premier Lig ekibine Wilshare için 11 milyon euro'luk bir teklif sundu. Ret yanıtı alan sarı-lacivertli ekibin teklifini "kiralama" şekline çevirdiği ancak Arsenal'in bunu da reddettiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin bu transferden vazgeçmediği, Wilshere'ı transfer etmek için devre arasında bir girişim daha yapacağı, haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu.