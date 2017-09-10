 "Yönetim İstifa" sesleri! – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    "Yönetim İstifa" sesleri!

    "Yönetim İstifa" sesleri!

    Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir'e 90+2'de Kerim Frei'in golü ile yıkılan ’de tribünler yönetimi istifaya çağırdı.

    Medipol Başakşehir karşısında takımlarını 90 dakika boyunca destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, son dakikada gelen golün ardından Aziz Yıldırım ve yönetimi istifaya çağırdı.

    Medipol Başakşehir karşılaşmasında tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarını desteklerken karşılaşmanın 2-0'dan 2-2'ye gelmesinde büyük rol oynadı. Ancak mücadelenin uzatma dakikalarında Kerim Frei'ın attığı golle mücadeleden puansız ayrılırken, taraftarların da hedefinde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim vardı. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte Aziz Yıldırım'ı istifaya çağıran taraftarlar, yönetime de istifa tezahüratları yaptı.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
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