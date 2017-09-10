"Yönetim İstifa" sesleri!
Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir'e 90+2'de Kerim Frei'in golü ile yıkılan Fenerbahçe’de tribünler yönetimi istifaya çağırdı.
Medipol Başakşehir karşısında takımlarını 90 dakika boyunca destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, son dakikada gelen golün ardından Aziz Yıldırım ve yönetimi istifaya çağırdı.
Medipol Başakşehir karşılaşmasında tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarını desteklerken karşılaşmanın 2-0'dan 2-2'ye gelmesinde büyük rol oynadı. Ancak mücadelenin uzatma dakikalarında Kerim Frei'ın attığı golle Fenerbahçe mücadeleden puansız ayrılırken, taraftarların da hedefinde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim vardı. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte Aziz Yıldırım'ı istifaya çağıran taraftarlar, yönetime de istifa tezahüratları yaptı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:07
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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