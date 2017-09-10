Yan hakem ofsayt dedi, Fırat Aydınus golü verdi
Sarı-lacivertliler, Başakşehir karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta 79. dakikada 2-2'lik beraberliği yakaladı. Clichy'nin kendi kalesine attığı topta yan hakem Serkan Ok'la orta hakem Fırat Aydınus arasında anlaşmazlık yaşandı.
Valbuena korneri kullandı. Skrtel kafayı vurdu. Gael Clichy'nin dizine çarpan top yön değiştirerek filelere gitti.
Bu pozisyonda yardımcı hakem Serkan Ok, topa son dokunan ismin ofsayt pozisyonundaki Soldado olduğunu belirterek bayrağını kaldırdı ancak Fırat Aydınus ortaya doğru yöneldi.
Görüş açısı çok iyi olan ve pozisyonu iyi süzen hakem Aydınus, yardımcı hakemiyle görüştükten sonra topla oynayan son ismin Clichy olduğunu belirterek golü verdi ve skor 2-2'ye geldi.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:30
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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