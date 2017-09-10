 Tarihe geçecek sezon – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Tarihe geçecek sezon

    Tarihe geçecek sezon

    “Sezon başından beri klasiğimiz oldu. Kaleye gelen ilk topla gol yiyoruz. İnsan hayatında hisseder ya, olmuyor bazı şeyler. Onlarca orta, onlarca şut, ama topu rakipten fazla içeri sokamıyoruz”

    FenerbahçeTeknik Direktörü , Başakşehir mağlubiyetinin ardından önemli açıklamalar yaptı. Kocaman, "Sezon başından beri klasiğimiz oldu gibi görünüyor. Kaleye gelen ilk topla gol yiyoruz. Hızlı oynayan rakipleri baskı altına almak zor oluyor. Bugün daha da beter oldu, ikinci golü yedik. Ancak oyuncular geri dönmeyi başardı. Son anda gelen bir topu... Dediğim gibi sezon başında bu yana klasik haline geldi. Galibiyet için her türlü çabayı gösterirken, istemediğimiz bir skorla karşı karşıya kaldık" dedi. Kocaman şöyle devam etti: "Alınan sonuçlar bir adım geriye attırıyor. Öz güven kaybı var. G.Birliği maçında 10 kişi kalmış bir rakip karşısında öne geçmemize rağmen geriye çekilen, 5-6 pas yapamayan bir takım görüntüsündeydik.

    KAYGI NEDENİYLE BAŞARAMIYORUZ
    Bu tamamen kaygıdan kaynaklanıyor. F.Bahçe tarihe geçecek bir sezon oynuyoruz, olumsuz anlamda söylüyorum bunu. Her gelen ilk top gol oluyor. İnsan hayatında hisseder ya, olmuyor bazı şeyler. Onlarca orta, onlarca şut, sonuçta topu rakipten fazla içeri sokamadığınız sürece olmuyor."

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
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