Mathieu Valbuena’dan servise devam: 2 asist

Kanarya'nın hücumdaki büyük gücü Mathieu Valbuena yine harika bir maç çıkardı. Takımdaki diğer parçaların da işlemesiyle daha rahat alan bulan Fransız yıldız yine golleri hazırlayan isim oldu. Sarı-lacivertlilerin 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Nabil Dirar ve Martin Skrtel'in attığı gollerin asistini yaptı