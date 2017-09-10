 Mathieu Valbuena’dan servise devam: 2 asist – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Mathieu Valbuena’dan servise devam: 2 asist

    Mathieu Valbuena’dan servise devam: 2 asist

    Kanarya'nın hücumdaki büyük gücü Mathieu Valbuena yine harika bir maç çıkardı. Takımdaki diğer parçaların da işlemesiyle daha rahat alan bulan Fransız yıldız yine golleri hazırlayan isim oldu. Sarı-lacivertlilerin 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Nabil Dirar ve Martin Skrtel'in attığı gollerin asistini yaptı

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:39
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