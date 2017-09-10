Kocaman 11’de sürpriz yapmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Başakşehir'e karşı beklenen 11'le çıktı. Kalede Volkan'a şans veren sarı-lacivertli çalıştırıcı defans hattını yeni transfer Neto'nun yanı sıra Isla, Skrtel ve İsmail'den kurdu. Josef- Ozan merkez orta sahalar olarak görev yaparken, Dirar sağ kanatta, Valbuena ise solda forma giydi. Giuliano forvet arkası, Soldado ise tek forvet olarak oynadı.