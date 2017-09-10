Kocaman 11’de sürpriz yapmadı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Başakşehir'e karşı beklenen 11'le çıktı. Kalede Volkan'a şans veren sarı-lacivertli çalıştırıcı defans hattını yeni transfer Neto'nun yanı sıra Isla, Skrtel ve İsmail'den kurdu. Josef- Ozan merkez orta sahalar olarak görev yaparken, Dirar sağ kanatta, Valbuena ise solda forma giydi. Giuliano forvet arkası, Soldado ise tek forvet olarak oynadı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:32
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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