 Kocaman 11’de sürpriz yapmadı – Fotomaç – 10 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kocaman 11’de sürpriz yapmadı

    Kocaman 11’de sürpriz yapmadı

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Başakşehir'e karşı beklenen 11'le çıktı. Kalede Volkan'a şans veren sarı-lacivertli çalıştırıcı defans hattını yeni transfer Neto'nun yanı sıra Isla, Skrtel ve İsmail'den kurdu. Josef- Ozan merkez orta sahalar olarak görev yaparken, Dirar sağ kanatta, Valbuena ise solda forma giydi. Giuliano forvet arkası, Soldado ise tek forvet olarak oynadı.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:32
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kocaman 11’de sürpriz yapmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.