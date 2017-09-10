Kadıköy yıkıldı
Ülker Stadı’nda dün akşam 12. adam çileden çıktı. Fenerbahçe 2-0 geriye düşmesine rağmen takımlarına büyük destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, uzatmalarda yenilen golün ardından ise, “Yönetim istifa” tezahüratları yaptı
OYUNLARA BÜYÜK TEPKİ
Futbolcuları yaptıkları hatalardan sonra oyundan kopmamaları için tezahürat yapan Fenerbahçe taraftarları, Kerim Frei'ın 90+3'te attığı golden sonra tribünleri yıktı. Başlangıç düdüğünden itibaren büyük destek verdikleri futbolculardan kaleci Volkan Demirel ile İsmail Köybaşı gibi isimleri ıslıklayan sarı-lacivertlilerin hedefinde ise yönetim vardı. Tribünler uzun süre, "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla Kadıköy'ü inletti.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:40
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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