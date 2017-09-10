 Kadıköy yıkıldı – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Kadıköy yıkıldı

    Kadıköy yıkıldı

    Ülker Stadı’nda dün akşam 12. adam çileden çıktı. Fenerbahçe 2-0 geriye düşmesine rağmen takımlarına büyük destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, uzatmalarda yenilen golün ardından ise, “Yönetim istifa” tezahüratları yaptı

    GOL düellosuna sahne olan Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasının ardından Kadıköy'de isyan vardı. Takımları ilk 33 dakikada 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen desteklerini sürdüren sarı- lacivertli taraftarlar, Başakşehir'in uzatmalarda gelen golünün ardından ise çileden çıktı. Maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolcuları tribüne çağırarak moral veren 12. adam, karşılaşma sırasında da takımın itici gücü olmaya devam etti.

    OYUNLARA BÜYÜK TEPKİ
    Futbolcuları yaptıkları hatalardan sonra oyundan kopmamaları için tezahürat yapan Fenerbahçe taraftarları, Kerim Frei'ın 90+3'te attığı golden sonra tribünleri yıktı. Başlangıç düdüğünden itibaren büyük destek verdikleri futbolculardan kaleci Volkan Demirel ile İsmail Köybaşı gibi isimleri ıslıklayan sarı-lacivertlilerin hedefinde ise yönetim vardı. Tribünler uzun süre, "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla Kadıköy'ü inletti.
    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:40
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