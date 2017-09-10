 Janssen de sahne aldı – Fotomaç – 10 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Janssen de sahne aldı

    Janssen de sahne aldı

    Sarı-lacivertlilerin son gün transferi Vincent Janssen dün mücadeleye yedek kulübesinde başladı. İkinci yarının 64. dakikasında teknik direktör Aykut Kocaman, Mauricio İsla'yı kenara çekerken Hollandalı forveti sahaya sürdü. Sağ beke Nabil Dirar geçti. 23 yaşındaki genç golcü hücumda topla fazla buluşmazken Roberto Soldado ile değişimli forvet mekvinde oynadı.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:37
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Janssen de sahne aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.