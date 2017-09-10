 İsla bu kez zorlandı – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    İsla bu kez zorlandı

    İsla bu kez zorlandı

    Sarı- lacivertli ekibin tecrübeli sağ beki Mauricio İsla geçtiğimiz maçların aksine hücumda çok etkisiz kaldı. Şili'li futbolcunun performansının düşmesinde Medipol Başakşehir'in sol kanadındaki Eljero Elia'nın rolü büyüktü. Hollandalı kanat oyuncusu hızıyla topu her aldığında İsla'yı rahatsız ettiği için tecrübeli futbolcu ileri dünkü karşılaşmada gönül rahatlığıyla çıkamadı.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:18
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