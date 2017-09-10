İsla bu kez zorlandı

Sarı- lacivertli ekibin tecrübeli sağ beki Mauricio İsla geçtiğimiz maçların aksine hücumda çok etkisiz kaldı. Şili'li futbolcunun performansının düşmesinde Medipol Başakşehir'in sol kanadındaki Eljero Elia'nın rolü büyüktü. Hollandalı kanat oyuncusu hızıyla topu her aldığında İsla'yı rahatsız ettiği için tecrübeli futbolcu ileri dünkü karşılaşmada gönül rahatlığıyla çıkamadı.