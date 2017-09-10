Fernandao-Ekici riske edilmedi
SAkatlıktan yeni çıkan ve fiziksel açıdan toparlanmaya çalışan Fenerbahçe'nin iki oyuncusu Mehmet Ekici ve Fernandao, Başakşehir ile oynanan mücadelede 21 kişilik kadroya dahil edilmediler. İki oyuncunun tam olarak hazır olmadığı için kadroya alınmadığı öğrenildi.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:32
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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