 Fernandao-Ekici riske edilmedi – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Fernandao-Ekici riske edilmedi

    Fernandao-Ekici riske edilmedi

    SAkatlıktan yeni çıkan ve fiziksel açıdan toparlanmaya çalışan Fenerbahçe'nin iki oyuncusu Mehmet Ekici ve Fernandao, Başakşehir ile oynanan mücadelede 21 kişilik kadroya dahil edilmediler. İki oyuncunun tam olarak hazır olmadığı için kadroya alınmadığı öğrenildi.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:32
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