Fernandao-Ekici riske edilmedi

SAkatlıktan yeni çıkan ve fiziksel açıdan toparlanmaya çalışan Fenerbahçe'nin iki oyuncusu Mehmet Ekici ve Fernandao, Başakşehir ile oynanan mücadelede 21 kişilik kadroya dahil edilmediler. İki oyuncunun tam olarak hazır olmadığı için kadroya alınmadığı öğrenildi.