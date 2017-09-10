Fenerbahçe'de durmak yok
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Dün akşamki Medipol Başakşehir maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yaptıkları 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Alper Potuk çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürürken; Robin van Persie'nin tedavisine devam edildi.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 12 Eylül Salı günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:11
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Nerede kalmıştık!
Toplam 19
Yorum
okan 20. şampiyonlukta kalmıştık
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G.Saray maçı öncesi Nasri krizi!
Toplam 17
Yorum
GS acma germe önemsiz mi şimdi antreman sonrası o vücutta belli noktaya biriken laktik asiti sıcak iken dağıtacaksın yoksa sakatlığa yol açıyor
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Hedefteki adam Volkan
Toplam 8
Yorum
53 volkan volkan... o golleri bilerek yedin volkan.. hele hele ilk golde yaptığın saçmalıklar... farkındayız volkan...
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