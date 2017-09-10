FB TV’de tepki çeken durum
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olmasında sonra Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın basın toplantısında FB TV canlı yayınında yaşanan aksaklık sosyal medyayı salladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 4. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Sarı Lacivertliler sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Öte yandan maçın ardından Aykut Kocaman'ın basın toplantısında FB TV'de canlı yayında yaşanan aksaklık sosyal medyayı salladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, Medipol Başakşehir ile oynanan maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe TV'de canlı yayın esnasında kameramanın pili bitince, "Pil azaldı, pili değiştirin." uyarısı ekrana yansıdı. Bu sebepten ötürü basın toplantısı sırasında yayın 2 dakikalığına kesildi ve yeniden başladı. Bu görüntü Fenerbahçe taraftarları tarafından da sosyal medyada büyük tepki topladı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:11
-
"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
-
Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
-
"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
FB TV’de tepki çeken durum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.