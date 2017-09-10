Düello Başakşehir'in

Final havasında oynanan maç nefesleri kesti. Başakşehir; Attamah ve Adebayor'un kafa golleriyle iki farklı öne geçti. Kanarya yılmadı, savaştı; maçı rakip sahaya yığıp, Dirar ve Clichy'nin kendi kalesine attığı gollerle beraberliği buldu. Galibiyet için bastıran Fenerbahçe, 90+3'te Kerim Frei'in bazukasına engel olamayıp şok bir yenilgi aldı. Sarılacivertli takım, bu sezon evindeki ikinci maçı da kazanamazken, sezonun ilk mağlubiyetini aldı; 4 maçtaki puan kaybı ise 7 oldu.



GOLLE BAŞLADI GOLLE BİTTİ

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e uzatmalarda yediği golle 3-2 mağlup oldu. Ülker Stadı'ndaki mücadele nefesleri kesti. Karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı. Henüz 2'nci dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornere Attamah, Dirar'ın üstünden yükselip kafayı vurdu: 0-1. Fenerbahçe kendine gelemeden kalesinde ikinci golü gördü. 32'de sağdan yapılan ortaya kafayı vuran bu kez Emmanuel Adebayor, çaresiz izleyen ise Volkan Demirel'di: 0-2.

KERİM'DEN MÜTHİŞ GOL

Sonrasında Başakşehir skoru korumaya yönelirken, Fenerbahçe skoru çevirmek için vargücüyle çabaladı. 43'te Dirar farkı bire indirdi. İkinci yarıda sarı- lacivertli futbolcuların yoğun baskısı sonuç verdi. 79'da Valbuena'nın ortasında Martin Skrtel'in kafasında top Clichy'ye çarparak ağlarla buluştu: 2-2. Son dakikalarda iki takım da galibiyet için saldırırken, şans Medipol Başakşehir'e güldü. Kerim Frei'in enfes şutu düellonun galibini ilan etti: 2-3.