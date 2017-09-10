De Souza ‘dalya’ dedi
Fenerbahçede 3. sezonuna giren Josef de Souza için dün akşamki karşılaşmanın başka bir anlamı vardı. Brezilyalı orta saha, sarı-lacivertli formayla 100. resmi maçına çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10, Şampiyonlar Ligi'nde 4, Avrupa Ligi'nde 21, Süper Lig'de ise 65 karşılaşmada oynadı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:34
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Düello Başakşehir'in
Toplam 1
Yorum
Aheste aheste Allahın sopası yok derler birde fener ne zaman galatasarayla dalga geçse aynısı fazlasıyla başına geliyor volkan beraberliğe bile seviniyor
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Nerede kalmıştık!
Toplam 1
Yorum
yarın MAÇ BERABERE BİTİNCE NERDE KALDIĞINIZI GÖRÜRSÜNÜZ :)
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"Bana suyu atan..."
Toplam 6
Yorum
42ali harbi niye attılar fenerden kovularak gönderildiğinden dönmediği içinmi
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