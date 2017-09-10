 De Souza ‘dalya’ dedi – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    De Souza ‘dalya’ dedi

    De Souza ‘dalya’ dedi

    Fenerbahçede 3. sezonuna giren Josef de Souza için dün akşamki karşılaşmanın başka bir anlamı vardı. Brezilyalı orta saha, sarı-lacivertli formayla 100. resmi maçına çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10, Şampiyonlar Ligi'nde 4, Avrupa Ligi'nde 21, Süper Lig'de ise 65 karşılaşmada oynadı.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:34
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