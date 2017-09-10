De Souza ‘dalya’ dedi

Fenerbahçede 3. sezonuna giren Josef de Souza için dün akşamki karşılaşmanın başka bir anlamı vardı. Brezilyalı orta saha, sarı-lacivertli formayla 100. resmi maçına çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10, Şampiyonlar Ligi'nde 4, Avrupa Ligi'nde 21, Süper Lig'de ise 65 karşılaşmada oynadı.