Yan hakem ofsayt dedi, Fırat Aydınus golü verdi
Sarı-lacivertliler, Başakşehir karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta 79. dakikada 2-2'lik beraberliği yakaladı. Clichy'nin kendi kalesine attığı topta yan hakem Serkan Ok'la orta hakem Fırat Aydınus arasında anlaşmazlık yaşandı.
Valbuena korneri kullandı. Skrtel kafayı vurdu. Gael Clichy'nin dizine çarpan top yön değiştirerek filelere gitti.
Bu pozisyonda yardımcı hakem Serkan Ok, topa son dokunan ismin ofsayt pozisyonundaki Soldado olduğunu belirterek bayrağını kaldırdı ancak Fırat Aydınus ortaya doğru yöneldi.
Görüş açısı çok iyi olan ve pozisyonu iyi süzen hakem Cüneyt Çakır, yardımcı hakemiyle görüştükten sonra topla oynayan son ismin Clichy olduğunu belirterek golü verdi ve skor 2-2'ye geldi.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:46
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Özel Vincent Janssen dosyası
Toplam 2
Yorum
BJK_1903 fenerliler bu adamın neyini beğenmiyor anlamadım. çok gol atar bu demedi demeyin.ama lig maçlarında değil antrenmanlarda,hemde boş kaleye:)
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Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Toplam 5
Yorum
sinan gümüş bu son şansını iyi değerlendir emre çolaktaki şımarıklığın aynısını sende gördük geçen sezon 1 maç iyi oynayınca hemen bi şekillere girdin. kaliteni gösterirsin bu yıl inş
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