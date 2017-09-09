 Volkan Demirel ıslıklandı – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Volkan Demirel ıslıklandı

    Volkan Demirel ıslıklandı

    Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, Başakşehir karşısında 2-0 geriye düşüldükten sonra sarı lacivertli taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

    Fenerbahçe taraftarları, Medipol Başakşehir karşısında skorun 2-0'a gelmesinin ardından kaleci Volkan Demirel'e sert tepki gösterdi. Top Volkan'a geldiğinde Fenerbahçe taraftarları ıslıklı protestolarla tecrübeli kaleciye karşı tepkilerini gösterdi.

    Volkan Demirel, taraftarlara dönüp iki elini birden açarkan tepkiler, ilk yarı boyunca sürdü.

    DİĞER VOLKAN'A DA TEPKİ

    Öte yandan, Fenerbahçe taraftarları Medipol Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'a da tepki gösterdi. Yavaş haraketleri nedeniyle tepki çeken Babacan, mücadelenin 41. dakikasında yavaş hareketleri yüzünden sarı kart gördü.
    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:17
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