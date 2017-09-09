Volkan Demirel ıslıklandı
Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, Başakşehir karşısında 2-0 geriye düşüldükten sonra sarı lacivertli taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.
Volkan Demirel, taraftarlara dönüp iki elini birden açarkan tepkiler, ilk yarı boyunca sürdü.
DİĞER VOLKAN'A DA TEPKİ
Öte yandan, Fenerbahçe taraftarları Medipol Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'a da tepki gösterdi. Yavaş haraketleri nedeniyle tepki çeken Babacan, mücadelenin 41. dakikasında yavaş hareketleri yüzünden sarı kart gördü.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:17
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Özel Vincent Janssen dosyası
Toplam 2
Yorum
BJK_1903 fenerliler bu adamın neyini beğenmiyor anlamadım. çok gol atar bu demedi demeyin.ama lig maçlarında değil antrenmanlarda,hemde boş kaleye:)
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Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Toplam 5
Yorum
sinan gümüş bu son şansını iyi değerlendir emre çolaktaki şımarıklığın aynısını sende gördük geçen sezon 1 maç iyi oynayınca hemen bi şekillere girdin. kaliteni gösterirsin bu yıl inş
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