Tutarsa büyük transfer

Fenerbahçe, beklenen bombayı transferin son gününde patlatarak Vincent Janssen'i kiraladı. Dün 12.30'da İstanbul'a gelen 23 yaşındaki golcü, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan 1 yıllığına kiralandı. Anlaşmada satın alma opsiyonu ise yok. Tottenham, İngiltere'de transferin son gününde Fernando Llorente'yi kadrosuna katmasının ardından, Janssen'i Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmemişti.

28 golle gol kralı olduğu AZ Alkmaar'dan geçtiğimiz sezon 22 milyon euro karşılığında Londra kulübüne transfer olan Janssen, 38 resmi maçta görev yaparken, 6 gol ve 3 asistlik düşük bir performans sergilemişti. Kariyerinde Almere City, AZ Alkmaar ve Tottenham formalarını giyen genç golcü, Hollanda Milli Takımı'nda da direkt görev yapıyor. Tottenham'da vasatı aşamaması, Jannsen hakkında soru işaretleri oluştursa da gerçek öyle değil... Premier Lig'in yüksek temposuna ve mücadele yapısına ayak uyduramayan 1.80'lik yıldız, Aykut Kocaman'ın sistemine uyarsa Fenerbahçe'de büyük işler yapabilecek kapasiteye sahip.

TOP HAKİMİYETİ ÜST DÜZEY

Hollanda'nın efsane yüzücüsü Annemarie Verstappen'in oğlu. Stili efsane Ruud van Nistelrooy'a benzetilen Janssen, iki ayağını da çok iyi kullanabilen, hareketli ve tempolu oyunda iyi bir "bitirici" olarak dikkat çeken, sırtı kaleye dönük oynayabilen tipik bir santrfor. Top sürüşü ve hakimiyeti üst düzey. Gücü nedeniyle olağanüstü şeyler ortaya koyabiliyor. Takım arkadaşlarını öne çekip, takımın önde oynamasını sağlıyor. Aynı zamanda iyi bir de pas oyuncusu. Ayrıca rekabetçi bir zihin yapısına ve iş ahlakına sahip.

'FIRSATI DEĞERLENDİRDİM'

Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladığı Janssen, dün 12.30'da İstanbul'a geldi. Hollandalı forvetin ilk sözleri, "Çok mutluyum. Böyle bir fırsat gelir gelmez, buraya gelmek istedim. Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Janssen, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

Her şey yolunda mı?

Ada'da yayın yapan Daily Mail gazetesi, Hollandalı futbolcunun İstanbul'a inişte ve sağlık kontrolünde çekilen "gülmeyen fotoğraflarına" dikkat çekip, "Her şey yolunda mı Janssen?" başlığıyla bir haber yaptı.

ALKMAAR'DA BÜYÜK İŞLER YAPTI

2013'te Feyenoord'un altyapısından bonservis bedelsiz Almere City'ye transfer olan Janssen, 2015'te 500 bin euro'ya AZ Alkmaar'a geçti. Burada 34 lig maçında 28 kez fileleri sarsarak gol kralı olan 23 yaşındaki yıldız, toplamda (49 maç) ise 32 gol-7 asistlik bir performans tutturdu. Janssen, 2015-16 sezonunun sonunda 22 milyon euro'ya tranfser olduğu Tottenham'da ise vasatı aşamadı; 39 maçta 6 gol-4 asistle oynadı. 1.80'lik forvetin Almere City performansı ise 74 maç-32 gol-12 asist. Janssen, 15 kez de Hollanda Milli Takımı'nda oynayıp 7 kez fileleri sarsmayı başardı.

İKİ MİSLİ FAZLA ÜCRETE GELDİ

Vincent Janssen, F.Bahçe'den 1 sezon için 2.1 milyon euro kazanacak. Bu rakam Hollandalı oyuncunun Tottenham'dan kazandığı yıllık 950 bin sterlin'in (yaklaşık 1 milyon 38 bin euro) net iki katı olacak. Üstelik vergi avantajı da var. İngiliz ekibine Janssen için 2 milyon sterlin (yaklaşık 2 milyon 187 bin euro) kiralama bedeli ödenecek. Hollandalı golcünün sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayacak.