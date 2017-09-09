 Teklif gelince ilk kim aradı? – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Teklif gelince ilk kim aradı?

    Teklif gelince ilk kim aradı?

    'in 'ye imza atmadan önce vatandaşı Dirk Kuyt'a danıştığı ortaya çıktı.

    transferin son günlerinde Chelsea'nin yıldızı Diego Costa'ya imza attırmak istesede bu plan gerçekleşmedi. Sarı Lacivertliler, listedeki isimlerden biri olan Vincent 'e yöneldi.

    Fenerbahçe, 'da forma giyen Hollandalı golcüyü 1 yıllığına kiraladı. 23 yaşındaki forvetin transferi sürecinin nasıl geçtiğine dair gerçekler gün yüzüne çıktı.

    Fenerbahçe'nin teklifini alan golcü oyuncu, vatandaşı Dirk Kuyt'ı arayak fikir aldı. Fenerbahçe'de güzel günler yaşayan ve taraftarın sevgilisi olan Kuyt, İstanbul ve Sarı Lacivertli takımla ilgili övgü dolu sözler söyledi: Teklifi kabul et. Pişman olmazsın. Büyük bir kulüp ve muhteşem taraftarları var. Kendinin sevdirirsen güzel bir deneyim yaşarsın.

    PREMIER LİG HAYALİ
    AZ Alkmaar formasıyla 2015-16 sezonunda Hollanda Ligi'nde gol krallığı tacını takatan Vincent Janssen, 21 milyon Pound karşılığında Tottenham'a transfer oldu. Hayali Premier Lig'de oynamak olan genç oyuncu, Atletico Madrid ve Milan gibi takımların teklifini geri çevirdi.

    "BİR AN ÖNCE..."
    Tottenham, Janssen'i Premier Lig'de bir takıma kiralamak istedi ancak Hollandalı kabul etmedi. Şampiyonluğa oynamak isteyen bir kulüpte oynamak istediğini kulübe bildirdi ve Fenerbahçe'yi seçti. Janssen konuyla ilgili "Teklifi aldığımda bir an öne buraya gelmek istedim. Kariyerim açısından önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

    Adı bir dönem Galatasaray'la da anılan Vincent Janssen'in Fenerbahçe'nin eski hocası Advocaat da istemiş ancak Sarı Lacivertliler'in o zaman yaptığı girişimler sonuçsuz kalmış.

    Hedef Dünya Kupası
    Janssen, Fenerbahçe'de eski günlerine dönerek Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyor.

    Janssen kimdir?
    Vincent Janssen, 15 Haziran 1994'te Hollanda'da dünyaya geldi. Feyenoord, Almere ve Alkmaar'da forma giydi. 1.83 m uzunluğunda, baskın ayağı sol ayak olan forvet oyuncusu.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:07
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