Şehir efsanesi Kadıköy’de sökmüyor!
F.Bahçe, Başakşehir’e Kadıköy’de büyük üstünlük kurdu; son 8 lig maçında da galip gelen taraf oldu
Fenerbahçe Medipol Başakşehir'e evinde hiç yenilmedi. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 8 müsabakayı ise sarı- lacivertli takım kazandı. Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 17, Medipol Başakşehir 5 gol attı. İki takım arasında geride kalan 18 maçta Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı- lacivertlilerin 24 golüne, turuncu-lacivertliler 21 golle yanıt verdi.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:21
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
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