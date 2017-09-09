 Şehir efsanesi Kadıköy’de sökmüyor! – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Şehir efsanesi Kadıköy’de sökmüyor!

    Şehir efsanesi Kadıköy’de sökmüyor!

    F.Bahçe, Başakşehir’e Kadıköy’de büyük üstünlük kurdu; son 8 lig maçında da galip gelen taraf oldu

    Fenerbahçe Medipol Başakşehir'e evinde hiç yenilmedi. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 8 müsabakayı ise sarı- lacivertli takım kazandı. Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 17, Medipol Başakşehir 5 gol attı. İki takım arasında geride kalan 18 maçta Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı- lacivertlilerin 24 golüne, turuncu-lacivertliler 21 golle yanıt verdi.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:21
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