Şehir efsanesi Kadıköy’de sökmüyor!

Fenerbahçe Medipol Başakşehir'e evinde hiç yenilmedi. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 8 müsabakayı ise sarı- lacivertli takım kazandı. Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 17, Medipol Başakşehir 5 gol attı. İki takım arasında geride kalan 18 maçta Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı- lacivertlilerin 24 golüne, turuncu-lacivertliler 21 golle yanıt verdi.