RvP: Ameliyat olmam

Sarı-lacivertli kulüp, TFF'ye vereceği 28 kişilik kadroda 14'le sınırlı olan yabancı sayısına takılıp kadro dışı bırakılması beklenen Van Persie'ye ameliyat olması teklifinde bulunduğu öğrenildi. Ancak RvP'nin buna yanaşmadığı belirtildi. Kanarya, Fransa ile oynanan milli maçta dizinden sakatlanan ve 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak olan Hollandalı futbolcunun sakat olarak geçirdiği döneme ait ücretini UEFA'dan almak için harekete geçmişti.