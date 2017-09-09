RvP: Ameliyat olmam
Sarı-lacivertli kulüp, TFF'ye vereceği 28 kişilik kadroda 14'le sınırlı olan yabancı sayısına takılıp kadro dışı bırakılması beklenen Van Persie'ye ameliyat olması teklifinde bulunduğu öğrenildi. Ancak RvP'nin buna yanaşmadığı belirtildi. Kanarya, Fransa ile oynanan milli maçta dizinden sakatlanan ve 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak olan Hollandalı futbolcunun sakat olarak geçirdiği döneme ait ücretini UEFA'dan almak için harekete geçmişti.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:25
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
RvP: Ameliyat olmam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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