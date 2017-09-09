Kadıköy'de yıkım!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'le karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, 2-0 geriden gelip 2-2 beraberliği yakaladığı maçta Kerim Frei'ın 90+2'deki füzesiyle yıkıldı.

Sahadan 3-2 yenik ayrılan Fenerbahçe, 4. hafta 1 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi alarak 5 puanda kaldı.

Yeni transfer Neto 11'de!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçına göre kadroda 3 değişikliğe gitti. Yeni transferlerden Neto ilk kez sarı-lacivertli formayı giyerken, Janssen yedek kulübesinde yer aldı.

Kocaman, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde forma giyen Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal ve Roman Neustaedter'in yerlerine İsmail Köybaşı, Josef de Souza ve yeni transfer Luis Neto'yu oynattı.

Fenerbahçe'de kaleyi Volkan korurken, savunma dörtlüsü Isla, Neto, Skrtel ve İsmail Köybaşı'dan oluştu.

Savunmanın önünde De Souza, Ozan Tufan ikilisini görevlendiren Kocaman, kanatlarda Dirar ve Valbuena'ya şans verdi. Forvet arkasında Giuliano oynarken, ileri uçta Soldado görev aldı.

Aykut Kocaman, yedek kulübesinde Kameni, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Vincent Janssen, Roman Neustaedter, Ahmethan Köse, Muhammed Samed Karakoç, Oğuz Kağan Güçtekin ve Aatif Chahechouhe'ya yer verdi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI!

Maçın henüz 85. saniyesinde Emre Belözoğlu'nun kornerden gelen ortasını Attamah kafayla Fenerbahçe ağlarına gönderdi. Konuk ekip bu golle F.Bahçe karşısında 1-0 öne geçti.

ADEBAYOR FARKI 2'YE ÇIKARDI

Medipol Başakşehir, 32. dakikada Emmanuel Adebayor ile farkı ikiye çıkardı. Caiçara'nın kavisli ortasında altıpas çizgisinin gerisinden çok iyi yükselen Emmanuel Adebayor'un yaptığı darbeli kafa vuruşunda top üst direğe, ardından kaleci Volkan'a çarpıp ağlarla buluştu.

DİRAR UMUTLARI YEŞERTti

Fenerbahçe, ilk yarının bitimine az bir süre kala Nabil Dirar'ın golüyle devre arasına farkı 1'e indirerek girdi.

Valbuena'nın ortasında kaleci Volkan Babacan'ın kalesini terkedip tokatlamak istediği top kısa düşerek Nabil Dirar'ın önünde kaldı. Kalecinin kalesinde olmadığını gören Nabil Dirar sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla skoru 2-1'e getiren golü attı.

FENERBAHÇE GOLÜ BULDU! CLİCHY'DEN TERS VURUŞ!

Valbuena korneri kullandı. Skrtel kafayı vurdu. Gael Clichy'nin dizine çarpan top yön değiştirerek filelere gitti.

Bu pozisyonda yardımcı hakem Serkan Ok, topa son dokunan ismin ofsayt pozisyonundaki Soldado olduğunu belirterek bayrağını kaldırdı ancak Fırat Aydınus ortaya doğru yöneldi.

Görüş açısı çok iyi olan ve pozisyonu iyi süzen hakem Cüneyt Çakır, yardımcı hakemiyle görüştükten sonra topla oynayan son ismin Clichy olduğunu belirterek golü verdi ve skor 2-2'ye geldi.

90+2'DE KERİM FREİ'DAN İNANILMAZ GOL

Medipol Başakşehir, 90+2. dakikada Kerim Frei ile yeniden öne geçti. Rakip yarı alanda topla buluşan Kerim Frei, 3 rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayının biraz gerisinden çok sert bir vuruş çıkardı, top kaleci Volkan Demirel'in bakışları arasında ağlarla buluştu: 2-3.

