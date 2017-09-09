Final gibi maç

Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Lige, deplasmanda Göztepe ve sahasında Trabzonspor beraberlikleriyle başlayan sarı-lacivertliler, son haftada konuk olduğu Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ilk galibiyetini almayı başarmıştı. Ay kut Kocaman'ın öğrencileri, Başakşehir'i yenerek hem galibiyet serisi yakalamak hem de şampiyonluk yarışındaki rakibine puan kaybı yaşatmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Robin Van Persie ile Alper Potuk, zorlu mücadelede yoklar. başakşehir'de iki eksik Milli maçlardan yorgun dönen Giuliano ve İsla'nın yanı sıra yeni transfer Luis Neto, maça büyük ihtimalle ilk 11'de başlayacak. Sakatlıkları tamamen geçen Fernandao ile Mehmet Ekici'nin ise yedek soyunması bekleniyor.

Lige sahasında Bursaspor galibiyetiyle başlayıp deplasmanda Karabükspor'a yenilen, son lig maçında ise sahasında Atiker Konyaspor'u mağlup eden Abdullah Avcı'nın öğrencileri ise dev maçta güçlü rakibine çelme takma amacında. Başakşehir'de sakatlıkları süren Aurelien Chedjou ile Egemen Korkmaz bu maçta da forma giyemeyecek. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 5 puanla 6'ncı, Medipol Başakşehir ise 6 puanla 4'üncü basamakta bulunuyor.