 Fenerbahçeli taraftarlarla buluştu – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçeli taraftarlarla buluştu

    Fenerbahçeli taraftarlarla buluştu

    Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan milli atlet , sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, , Ülker Stadı'ndaki Maraton Fenerium Mağazası'nda taraftarlarla bir araya gelerek, Fenerium'un kendisi için özel olarak satışa sunduğu tişörtleri imzaladı.

    Organizasyonda yönetim kurulu üyesi Cenk Başak, Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya ve Atletizm Şube Sorumlusu Gürsel Özyurt da yer aldı.

    Taraftarların yoğun katılım gösterdiği imza gününde, mağazanın içinde kuyruk oluştu. 'den imza alan taraftarlar, milli atlet ile fotoğraf çektirdi.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:18
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