Fenerbahçeli taraftarlarla buluştu
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan milli atlet Ramil Guliyev, sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ramil Guliyev, Ülker Stadı'ndaki Maraton Fenerium Mağazası'nda taraftarlarla bir araya gelerek, Fenerium'un kendisi için özel olarak satışa sunduğu tişörtleri imzaladı.
Organizasyonda yönetim kurulu üyesi Cenk Başak, Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya ve Atletizm Şube Sorumlusu Gürsel Özyurt da yer aldı.
Taraftarların yoğun katılım gösterdiği imza gününde, mağazanın içinde kuyruk oluştu. Ramil Guliyev'den imza alan taraftarlar, milli atlet ile fotoğraf çektirdi.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:18
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Özel Vincent Janssen dosyası
Toplam 2
Yorum
BJK_1903 fenerliler bu adamın neyini beğenmiyor anlamadım. çok gol atar bu demedi demeyin.ama lig maçlarında değil antrenmanlarda,hemde boş kaleye:)
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Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Toplam 5
Yorum
sinan gümüş bu son şansını iyi değerlendir emre çolaktaki şımarıklığın aynısını sende gördük geçen sezon 1 maç iyi oynayınca hemen bi şekillere girdin. kaliteni gösterirsin bu yıl inş
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