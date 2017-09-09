Başakşehir'in Kadıköy'de ilk galibiyeti
Fenerbahçe'yi deplasmanda son dakika golüyle 3-2 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu sahadaki ilk galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertliler daha önce oynadığı 9 maçta yalnızca 2 kez beraberlik elde edebilmişti.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:18
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Özel Vincent Janssen dosyası
Toplam 2
Yorum
BJK_1903 fenerliler bu adamın neyini beğenmiyor anlamadım. çok gol atar bu demedi demeyin.ama lig maçlarında değil antrenmanlarda,hemde boş kaleye:)
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Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Toplam 5
Yorum
sinan gümüş bu son şansını iyi değerlendir emre çolaktaki şımarıklığın aynısını sende gördük geçen sezon 1 maç iyi oynayınca hemen bi şekillere girdin. kaliteni gösterirsin bu yıl inş
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