 Başakşehir'in Kadıköy'de ilk galibiyeti – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Başakşehir'in Kadıköy'de ilk galibiyeti

    Başakşehir'in Kadıköy'de ilk galibiyeti

    Fenerbahçe'yi deplasmanda son dakika golüyle 3-2 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu sahadaki ilk galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertliler daha önce oynadığı 9 maçta yalnızca 2 kez beraberlik elde edebilmişti.

    Fenerbahçe deplasmanında Attamah, Adebayor ve Kerim Frei'ın attığı gollerle 3-2 kazanmayı başaran Medipol Başakşehir, güçlü rakibini de deplasmanda ilk kez yenmeyi başardı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, daha önce bu statta 1'i Türkiye Kupası mücadelesi olmak üzere 9 kez boy gösterirken yalnızca 2 beraberlik elde edebilmişti. 2008'de oynanan lig maçında Fenerbahçe ile bu sahada 2-2 berabere kalan turuncu-lacivertli takım, ardından çıktığı 7 lig karşılaşmasında da puan alamamıştı. Geçtiğimiz sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir, penaltılarla turu geçmeyi başarırken, bu karşılaşma, Abdullah Avcı ve ekibinin Kadıköy'deki ilk galibiyeti oldu.
    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:18
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