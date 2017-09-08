 Yıldırım: Ahlaksızlık ve de şerefsizliktir! – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Yıldırım: Ahlaksızlık ve de şerefsizliktir!

    Yıldırım: Ahlaksızlık ve de şerefsizliktir!
    F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kalp krizi geçirdiği yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı. Başkanın açıklamasında, "Ailelerimiz ve sevenlerimizi endişe içine sokan, hakkımda bu tarz yalan bilgiler yayan bu tarz hesaplar tespit edilmiş olup, haklarında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Gerçek olmayan bu haberleri yaymak, insan hayatı üzerine yalan ve yanlış haber yapmak ahlaksızlık ve şerefsizliktir" ifadeleri yer aldı.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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