Yeni transfer sağlık kontrolünden geçirildi
Fenerbahçe Tottenham Hotspur'dan transfer ettiği forvet oyuncusu Vincent Janssen, sağlık kontrolünden geçirildi.
Vincent Janssen'in sağlık kontrolü, Ulus'taki Liv Hospital'da gerçekleştirildi. Kontrollerde öncelikle kan değerlerine bakılan oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri yapıldı. Genç futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak ve radyolojik testler de uygulandı.
Vincent Janssen'in sarı-lacivertli takımın bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmana katılması bekleniyor.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:15
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Yusuf Erdoğan'ın adresi belli oldu
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Yorum
taner milan da oynasydı 32 yaşında olsaydı en az 7 milyon euro ve bonus vardı yusufda 4 milyon euro alırdı
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Sosa'da mutlu son
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Yorum
taraftar Sayın usta, akıllı adamsın lakin artık yaşlı oyuncu alma. altyapı genç ve ümit milli takımlar, yılda en fazla üç oyuncu ile yola devam.
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Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı
Toplam 67
Yorum
pepeye vidaya karşı ne yapacak futbolu bilmeyenler yorum yapıyor çok çabuk top kaybediyor ofsayta düşüyor iyi stoperlerin karşısında zorlanıyor lig ortlaması 5.9 kötü
Yeni transfer sağlık kontrolünden geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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