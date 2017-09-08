 Yeni transfer sağlık kontrolünden geçirildi – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Yeni transfer sağlık kontrolünden geçirildi

    Yeni transfer sağlık kontrolünden geçirildi

    Tottenham Hotspur'dan transfer ettiği forvet oyuncusu Vincent , sağlık kontrolünden geçirildi.

    Vincent 'in sağlık kontrolü, Ulus'taki Liv Hospital'da gerçekleştirildi. Kontrollerde öncelikle kan değerlerine bakılan oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri yapıldı. Genç futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak ve radyolojik testler de uygulandı.

    Vincent 'in sarı-lacivertli takımın bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmana katılması bekleniyor.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:15
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