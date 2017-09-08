Yeni transfer sağlık kontrolünden geçirildi

Vincent Janssen'in sağlık kontrolü, Ulus'taki Liv Hospital'da gerçekleştirildi. Kontrollerde öncelikle kan değerlerine bakılan oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri yapıldı. Genç futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak ve radyolojik testler de uygulandı.

Vincent Janssen'in sarı-lacivertli takımın bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmana katılması bekleniyor.