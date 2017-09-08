Wanamaker resmen Fener’de

F.Bahçe Doğuş Basketbol Takımı, beklendiği gibi Brad Wanameker'i açıkladı. Kulüpten yapılan bildirimde, "Avrupa basketbolunun en önemli kısa oyuncularından biri kabul edilen ve geçtiğimiz yılki performansıyla kendisine Euroleague'in en iyi ikinci beşinde yer bulan Brad Wanamaker ile 2017-2018 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varıldı" denildi. 28 yaşındaki yıldız, geçen Sezon Daçka'da forma giyiyordu.