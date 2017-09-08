 Van Persie tribüne! – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Van Persie tribüne!

    Van Persie tribüne!

    Fenerbahçe bir yabancı daha alırsa kadroda 15 yabancı olacak, RvP büyük ihtimalle kadro dışı kalacak. Aykut Kocaman, “Van Persie anlatamadığım bir konu” deyip bunun işaretini verdi

    Aykut Kocaman, dün basınla yaptığı sohbette Eljif Elmas ve Robin Van Persie'nin durumları hakkında da açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli teknik direktör, yaşı tutmadığı için profesyonel sözleşme yapılamayan ve durum FİFA'ya taşınan Eljif hakkında olumlu gelişmeler olduğunu belirtirken, "Eljif 24 Eylül tarihinde 18 yaşını dolduracak. Her ihtimale karşın bu ismi federasyona verilecek olan kadroya (14 yabancı- 14 yerli) yazmak gerekiyor. Bu ismi yazarsak 14 yabancı olacak. Doğru olan isimleri yazacağım listeye" dedi. Kocaman, "Çok önemli özelliklere sahip, iki yönlü bir oyuncu" dediği Eljif'in Fenerbahçe için büyük kazanç olacağını sözlerine ekledi.

    SAKATLIĞI 4-6 HAFTA SÜRER
    Eljif'in 14. yabancı olması durumunda Van Persie büyük ihtimalle kadro dışı kalacak. Tabii bir yabancı daha alınırsa... Aykut Kocaman, RvP'nin kadro dışı kalabileceğini şu sözlerle ima etti: "Robin van Persie konusunda anlatmaya başlarsam çok kapsamlı olur ve konu çok karışır. Şu ana kadar ne onun açısından, ne benim açımdan çok istenilen bir durum olmadı. Burada antrenmana çıkan ve belli bir çalışma ritmine ulaşan bir oyuncu yakalamaya çalışıyorum. Şu andaki sakatlığı 4-6 haftalık bir durum. Anlatamadığım bir konuyla ilgili olarak da beyin yormaya da gerek yok."
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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