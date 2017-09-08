Van Persie tribüne!
Fenerbahçe bir yabancı daha alırsa kadroda 15 yabancı olacak, RvP büyük ihtimalle kadro dışı kalacak. Aykut Kocaman, “Van Persie anlatamadığım bir konu” deyip bunun işaretini verdi
SAKATLIĞI 4-6 HAFTA SÜRER
Eljif'in 14. yabancı olması durumunda Van Persie büyük ihtimalle kadro dışı kalacak. Tabii bir yabancı daha alınırsa... Aykut Kocaman, RvP'nin kadro dışı kalabileceğini şu sözlerle ima etti: "Robin van Persie konusunda anlatmaya başlarsam çok kapsamlı olur ve konu çok karışır. Şu ana kadar ne onun açısından, ne benim açımdan çok istenilen bir durum olmadı. Burada antrenmana çıkan ve belli bir çalışma ritmine ulaşan bir oyuncu yakalamaya çalışıyorum. Şu andaki sakatlığı 4-6 haftalık bir durum. Anlatamadığım bir konuyla ilgili olarak da beyin yormaya da gerek yok."
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:13
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 16
Yorum
Azziz'in Gülü Reziller sürüsü. Bozoyükspor transfer yapar siz yapamazsınız.Kimsenin kaale almadığı sıradan bir Anadolu takımı haline getirdiniz.
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"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Başkan çok doğru söylemiş. Burak, Arda ve Selçuk gibi primci tiplerin Milli Takım forması giyip, serzenişte bulunmalarından iğreniyorum
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Devler ateşe düştü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Şimdi İspanya maçında arkamıza yaslanıp rahat rahat maç izleyeceğiz, bu Semih ve Melih gibi oyuncularla Sonuç belli.
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