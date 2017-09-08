 Sürpriz sol bek iddiası: Cheikh M’Bengue – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Sürpriz sol bek iddiası: Cheikh M’Bengue

    Sürpriz sol bek iddiası: Cheikh M’Bengue

    Fenerbahçe, Saint-Etienne forması giyen Cheikh M'Bengue'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

    Fenerbahçe direkt golcü ya da hücuma dönük bir oyuncu alıp transferi kapatacak. Fransa'dan gelen iddia ise hayli ilginç ve de kafa karıştırıcı. Le Progres gazetesi, sarı-lacivertli ekibin Saint-Etienne'e sol bek Cheikh M'Bengue için teklif yaptığını yazdı. Tarafların anlaştığı, Senegalli futbolcunun bu akşam gece yarısına kadar Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği iddia edildi.

    Toulouse'da 159 maçta 2 gol-5 asistle oynayan M'Bengue, Rennes'te 89 karşılaşmaya çıkıp 3 gol pası verdi. 31 kez Senegal milli Takımı forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ise Saint-Etienne'de 17 maçta 1 asist yaptı, bu sezon hiç oynamadı.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:26
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