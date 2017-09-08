 Scarpa için 10 milyon euro – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Scarpa için 10 milyon euro

    Scarpa için 10 milyon euro
    Kanarya'nın menajeri ile temas kurup teklif ilettiği Gustavo Gomez'in kulübü Fluminense ile de temasa geçip 10 milyon euro'luk bir öneri sunduğu belirtildi. Brezilya basınında yer alan haberde, oyuncunun bonservisinin yüzde 40'lık haklarına sahip olan Fluminense'nin bu rakamı kabul etmeyip 15 milyon euro istediği duyuruldu. 1 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fluminense'de çıktığı 139 karşılaşmada 26 gol atarken, 21 de asist yaptı.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
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