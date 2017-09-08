Şaka değil David Silva!
Sarı-lacivertlilerin Manchester City’nin 31 yaşındaki İspanyol yıldızı David Silva için büyük çaba harcadığı kaydedildi. Yönetimin “Doğrulamayız” dediği bu iddia sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Yaz transfer sezonu bugün bitiyor...
BUGÜN BİR BOMBA PATLAYABİLİR
Fenerbahçeli üst düzey bir yönetici, taraftarı heyecanlı bir bekleyişe iten iddia hakkında, "Doğrulayamayız" ifadelerini kullandı. Yaz transfer sezonunun bittiği bu gece yarısına kadar Fenerbahçe'nin bir bomba patlatmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:48
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 16
Yorum
Azziz'in Gülü Reziller sürüsü. Bozoyükspor transfer yapar siz yapamazsınız.Kimsenin kaale almadığı sıradan bir Anadolu takımı haline getirdiniz.
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"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Başkan çok doğru söylemiş. Burak, Arda ve Selçuk gibi primci tiplerin Milli Takım forması giyip, serzenişte bulunmalarından iğreniyorum
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Devler ateşe düştü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Şimdi İspanya maçında arkamıza yaslanıp rahat rahat maç izleyeceğiz, bu Semih ve Melih gibi oyuncularla Sonuç belli.
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