Şaka değil David Silva!

Sarı-lacivertlilerin Manchester City’nin 31 yaşındaki İspanyol yıldızı David Silva için büyük çaba harcadığı kaydedildi. Yönetimin “Doğrulamayız” dediği bu iddia sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Yaz transfer sezonu bugün bitiyor...

Fenerbahçe, Chelsea'de kadro dışı bırakılan Diego Costa'yu renklerine katmak için büyük uğraş verdi ancak bomba transfer gerçekleşmedi. Teknik direktör Aykut Kocaman, "Diego'nun transferi çok yakındı ancak sonuç olumsuz oldu" diyerek kötü haberi verdi. Diego olmazken, sarı-lacivertlilerin büyük ses getirecek bir ismin peşine düştüğü ortaya çıktı. Bu ismin David Silva olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü! 31 yaşındaki İspanyol yıldız ve kulübü Manchester City ile her konuda anlaşmaya varıldığı ileri sürüldü. Detayı paylaşılmadığı bu bilgi Fenerbahçe yönetimi tarafından doğrulanmadı.



BUGÜN BİR BOMBA PATLAYABİLİR

Fenerbahçeli üst düzey bir yönetici, taraftarı heyecanlı bir bekleyişe iten iddia hakkında, "Doğrulayamayız" ifadelerini kullandı. Yaz transfer sezonunun bittiği bu gece yarısına kadar Fenerbahçe'nin bir bomba patlatmasına kesin gözüyle bakılıyor.