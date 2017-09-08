 Robin van Persie için olay sözler – Fotomaç – 08 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Robin van Persie için olay sözler

    Robin van Persie için olay sözler

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , Robin van Persie için "Anlatamadığım bir konuyla ilgili olarak da beyin yormaya da gerek yok" ifadelerini kullandı.

    F.Bahçe Teknik Direktörü sabah yapılan antrenman sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada Hollandalı yıldız van Persie hakkında da açıklamalarda bulundu: "Robin van Persie konusunda anlatmaya başlarsam çok kapsamlı olur ve konu çok karışır. Tabii ki gelmeden evvel Fernandao ve van Persie'yle ilgili kasetleri izledim. Sadece Robin için değil, bütün oyuncular için şu değerlendirmeyi yaptım, belli bir standarda sahip oldukları için buradalar. Tabii ki standart konusunda sapma olabilir ama Robin bizim standartımızın da üstünde. Böyle bir oyuncunun katılımı bizim için büyük güçtür. Şu ana kadar ne onun açısından, ne benim açımdan çok istenilen bir durum olmadı. Burada antrenmana çıkan ve belli bir çalışma ritmine ulaşan bir oyuncu yakalamaya çalışıyorum. Ama olmayınca da anlatırken, etrafından dönerek konuşuyorsunuz. Şu andaki sakatlığı 4-6 haftalık bir durum. Anlatamadığım bir konuyla ilgili olarak da beyin yormaya da gerek yok. Yüzde 90 algı operasyonu. Kişiselleştirerek götürmeyeceğim olayı ama belli bir kısmın oluşturmaya çalıştığı algı operasyonu var. "
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Robin van Persie için olay sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.