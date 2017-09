Ozan tepkilerden ders çıkarsın

Tepkilerin odağında yer alan ve ağır şekilde eleştirilen Ozan Tufan’a ‘bunun nedenini anlamaya çalışmasını’ öğütleyen Kocaman, “Geçen iki sezonda ne oldu diye bir bakmalı” dedi Luis Neto gelene kadar stoper sıkıntısı yaşadıklarını, bunun futbollarını olumsuz etkilediğini savunan sarı-lacivertli teknik adam, “Esas sorun pozisyon alamamak” yorumunda bulundu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, dün sabahki idman sonrasında basın mensuplarının karşısına geçti. Önemli bilgiler veren, birçok konuda fikirlerini paylaşan tecrübeli çalıştırıcı çarpıcı açıklamalar yaparken, kendi özeleştirilerini de yaptı. İşte Kocaman'ın gündeme damga vuran sözleri:



NETO DOĞRU BİR SEÇENEK

"Neto için hiçbir şey söylemeye gerek yok. Çok net bir açık vardı bu bölgede. Farklı bölgelerle ilgili beklentiler vardı ama sadece iki stoper vardı. Birkaç seçenek vardı ve Neto bunlardan birisiydi. Şu ana kadarki görüntüsü çok doğru bir seçenek yaptığımızı gösteriyor. Sto per konusunu hızlı şekilde halletmek istedik ama olmadı. Neto'nun transferi son gün çıkmaza giriyordu. Zenit bir anda oyuncuyu geri çağırdı, çünkü kendi transferlerini yapamadılar. Niyetimiz Kjaer gittiği anda bu bölgeyi doldurmaktı. Ancak olmadı. Elenmemizin belki yüzde 4 kısmı stoper faktörüdür. Ama yüzde 95-96 faktörü doğru pozisyon almamaktan dolayıdır. Vardar maçında ilk yediğimiz gol, pozisyon almanın ne kadar önemli olduğunun göstergesidir.



OZAN'LA HEP KONUŞUYORUZ

Ozan Tufan'ın neden bu tepkilerle karşılaştığını anlamaya çalışmasında fayda var. Özeleştiri yapması lazım. Geçen iki sene içinde ne oldu diye bakması lazım. Yaşı çok genç ve çok kaliteli bir oyuncu. Ozan'ın bu değerlendirmeyi yapıp tespitte bulunması lazım. Biz de konuşuyoruz kendisiyle. Ama bir şeyleri düzeltmeye çalışmak alışkanlıklar nedeniyle çok kolay olmuyor. Taraftar açısından bakıldığı zaman... Fenerbahçe'ye uzun dönem fayda sağlayacak bir oyuncuyu kaybetmek mi doğru, yoksa kazanmak için ne yapmak gerekiyor sorusunu sormak mı doğru? Ben taraftarın her zaman her yerde protesto hakkının olduğunu savunuyorum. Ancak bizde protesto ve övgü biraz ölçüsünde olmuyor. Övdüğümüzde yere göğe sığdıramıyoruz, protestoda da tam tersi oluyor. Oyunculardan verim alma durumumuz yükseldiği zaman bu sonuçlara da yansıyacaktır."



Emre BOL