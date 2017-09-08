 Neto ilk onbire – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Neto ilk onbire

    Neto ilk onbire
    Aykut Kocaman Başakşehir mücadelesinde kadroyu büyük ölçüde belirledi. Sarı-lacivertli hoca, dünkü çift kalede savunmada Neto-Skrtel ikilisini denedi. Orta sahada Ozan Tufan-Josef-Giuliano'ya şans tanıyacak olan sarı-lacivertli hoca, Mehmet Ekici'yi ise yedek soyunduracak. Kocaman, sol bekte İsmail Köybaşı'nı oynatırken, milli takımdan dönüp salonda ayrı çalışan Dirar'la Aatıf arasındaki kararını bugün verecek. Soldado takımın gol silahı, Fernandao yedek; kale ise Volkan Demirel'in.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
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