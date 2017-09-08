Kanarya 5 eksikle çalıştı

F.Bahçe, yarinki Başakşehir maçının hazırlıklarına dün sabah basın mensuplarına açık olarak yaptığı idmanla devam etti. Alper Potuk ve Yigithan Güveli, takımdan ayrı özel program uyguladı, Robin van Persie'nin tedavisine devam edildi. Isla ve Giuliano'nun bugün takıma katılacağı belirtildi.