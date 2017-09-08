Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Lige, deplasmanda Göztepe ve sahasında Trabzonspor beraberlikleriyle başlayan sarı-lacivertliler, son haftada konuk olduğu Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ilk galibiyetini almayı başarmıştı.
Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i yenerek hem galibiyet serisi yakalamak hem de şampiyonluk yarışındaki rakibine puan kaybı yaşatmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Robin Van Persie ile Alper Potuk'un yarınki mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde lige sahasında Bursaspor galibiyetiyle başlayan Medipol Başakşehir ise 2. hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor'a yenilmişti. İstanbul temsilcisi, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesindeki son lig maçında ise sahasında Atiker Konyaspor'u mağlup etmişti.
Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 5 puanla 6, Medipol Başakşehir ise 6 puanla 4. basamakta bulunuyor.
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:44
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"Galatasaray Arda'yı 2 yıllığına kiraladı"
Toplam 39
Yorum
caglayan81 sneider koşmuyor die gönderildi arda koşmuyorken alınıyor ilginç basiretsiz yönetim başka bişey değil
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Yusuf bombası
Toplam 2
Yorum
karakartal Muharrem usta Beşiktaşa 1 milyon euro'ya vermedi, bakalım Bursa'ya kaça satacak.
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"Galatasaray Arda'yı 2 yıllığına kiraladı"
Toplam 39
Yorum
caglayan81 bu takımın ardaya ihtiyacı yok yedek kulubesinde oturacak arda ancak takımı karıştırır..şu performansıyla da ancak yedek oturur..
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