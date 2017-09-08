 Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı

    Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı

    Fenerbahçe, Tottenham Hotspur'dan transfer ettiği golcü oyuncu Vincent Janssen'i resmen açıkladı.

    Uzun süredir forvet arayışında bulunan Fenerbahçe yönetimi, Tottenham Hotspur'da forma giyen 23 yaşındaki golcü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Fenerbahçe resmi siteden yaptığı açıklamayla, Janssen'in 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

    Resmi sitede yer alan açıklama şöyle;.

    Kulübümüz, Premier League ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen forvet oyuncusu Vincent Janssen ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.

    Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Tottenham Hotspur Kulübü'nden 1 yıllığına kiralanmıştır.

    Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını ve Janssen'nin Çubuklu ile büyük başarılara imza atmasını diliyoruz.

    FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:50
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