Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe, Tottenham Hotspur'dan transfer ettiği golcü oyuncu Vincent Janssen'i resmen açıkladı.
Uzun süredir forvet arayışında bulunan Fenerbahçe yönetimi, Tottenham Hotspur'da forma giyen 23 yaşındaki golcü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Fenerbahçe resmi siteden yaptığı açıklamayla, Janssen'in 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.
Resmi sitede yer alan açıklama şöyle;.
Kulübümüz, Premier League ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen forvet oyuncusu Vincent Janssen ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.
Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Tottenham Hotspur Kulübü'nden 1 yıllığına kiralanmıştır.
Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını ve Janssen'nin Çubuklu ile büyük başarılara imza atmasını diliyoruz.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:50
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Galatasaray, bir transferi daha borsaya bildirdi
Toplam 5
Yorum
ERDEM DERWAL Kale, ceza sahası kalecinin üstün hak sağladığı bölgedir.Her taraftan ve kornerden gelen topları çıkıp alması iyi kaleci olma özelliğidir.
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
hayde 61 hayde bakalım uşağum, göster kendini, bu sefer şans senden yana...
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR Volkan ŞEN FB'de iken 2015 senesinde Benim Trabzon'da 2,5 senem boşa geçti yazık senelerime dedi sanki bedava oynuyor du? Yönetim Kanmış.
Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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