Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe, Vincent Janssen'in kiralanması konusunda Tottenham Hotspur ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Resmi sitede yer alan açıklama şöyle;
"Kulübümüz, Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Hollanda Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Vincent Janssen'in kiralanması konusunda, oyuncunun kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya varmıştır.
23 yaşındaki golcü oyuncu, bugün saat 12:30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek ve görüşmelere İstanbul'da devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:18
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"Galatasaray Arda'yı 2 yıllığına kiraladı"
Toplam 49
Yorum
Gslı Bunlar ardayı kakalamak için son çırpınışları ardayı istemiyoruz ı göbekle ancak güneşin altında güneşlenir..İstemiyoruz o kadar
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Sosa'da mutlu son
Toplam 15
Yorum
ferd Perreiara patlamaya hazır bomba, 3 haftada 7 gol yedik ama hala ofansif topçu alınıyor, Y.Yazıcı dan iyi 10 numara olduğunu düşünmüyorum.
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"Galatasaray Arda'yı 2 yıllığına kiraladı"
Toplam 49
Yorum
zzkann arda galatasarya kalişte katacaktır herzamn kapımız kaptana açı..
Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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