 Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı

    Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı

    Fenerbahçe, Vincent Janssen'in kiralanması konusunda Tottenham Hotspur ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

    Fenerbahçe, transferin son günü bombayı patlattı. Uzun süredir forvet arayışında olan sarı lacivertliler aradığı ismi İngiltere'de buldu. Fenerbahçe, Tottenham'dan Vincent Janssen'in kiralanması konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

    Resmi sitede yer alan açıklama şöyle;

    "Kulübümüz, Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Hollanda Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Vincent Janssen'in kiralanması konusunda, oyuncunun kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya varmıştır.

    23 yaşındaki golcü oyuncu, bugün saat 12:30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek ve görüşmelere İstanbul'da devam edilecektir.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:18
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